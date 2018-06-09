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В Минфине пообещали скорое снижение цен на бензин

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Меры российского правительства по стабилизации цен на топливо в скором времени приведут к их снижению в опте. Об этом заявил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

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«Цены должны пойти вниз, но главным образом в опте. Если мы говорим о том, чтобы стабилизировать ситуацию с независимыми АЗС, то цены в опте и мелком опте, конечно, должны пойти вниз, и только в этом случае мы увидим стабилизацию цен в рознице», — уточнил Сазанов в эфире на канале РБК.

По данным Росстата, в мае цены на бензин выросли на 5,6%, что в пять раз превышает аналогичный показатель в апреле. 7 июня Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилила контроль цен на бензин в стране и возбудила ряд антимонопольных дел.

Президент России Владимир Путин в ходе традиционной «прямой линии» возложил на правительство ответственность за рост цен на бензин. Россияне обвинили в удорожании топлива нефтяные компании.

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