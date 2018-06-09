Бензин в Москве подешевел

Некоторые автозаправки в российской столице впервые с конца марта начали снижать цены на бензин, сообщает Московская топливная ассоциация.

По данным организации, средневзвешенные цены на топливо в Москве опустились 9 июня на 0,05–0,08% по сравнению с уровнем 4 июня.

Отмечается, что цены снизили сети «Газпромнефть-Северо-Запад», «Вемес» (бренд ЕКА), «Татнефть-АЗС-Запад», «Транс-АЗС», «Тиса».

По данным Росстата, в мае цены на бензин выросли на 5,6%, что в пять раз превысило аналогичный показатель в апреле.

Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» 7 июня возложил на правительство ответственность за рост цен на бензин.