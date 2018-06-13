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Свыше 7 млн человек участвовали в праздничных мероприятиях в честь Дня России

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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Более 7 млн человек участвовали во вторник в мероприятиях, проходивших по всей стране в рамках празднования Дня России.

Чувство Родины
В торжествах в честь Дня России приняли участие более 7 млн человек

МВД России привело уточненные данные по количеству участников торжеств.

«Более 7 миллионов россиян участвовали в праздновании», — говорится в сообщении ведомства.

«Правопорядок во время празднования обеспечен в полном объеме», — приводятся слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

12 июня в 85 регионах нашей страны прошли народные шествия, выступления творческих коллективов, фестивали, также в честь одного из главных государственных праздников страны — Дня России — была подготовлена специальная иллюминация, проходили световые шоу, устраивались салюты.

Ранее 12 июня МВД сообщало, что участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню России, стали более 6 млн человек

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