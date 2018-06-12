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Более 6 млн россиян приняли участие в праздничных мероприятиях

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Участниками праздничных мероприятий, посвященных Дню России, стали более 6 млн человек, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Об этом во вторник, 12 июня, сообщает ТАСС.

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По словам представителя МВД, в российских регионах россияне стали гостями праздничных концертов, шествий и фестивалей. Безопасность мероприятий обеспечивали полицейские, сотрудники Росгвардии, представители казачества и народных дружин.

Нарушений общественного порядка допущено не было, добавила Ирина Волк.

В День России, 12 июня, в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре прошел массовый запуск воздушных змеев в небо. По задумке добровольцев, которые организовали мероприятие совместно с общественным движением Putin Team, воздушный змей должен стать символом Дня России, «поскольку он стремится вверх так же, как стремится к новым горизонтам наше государство». 

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