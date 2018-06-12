«Будущее надежно обеспечено»

Успехи отечественных ученых во многом определяют векторы развития современной науки, а в так называемых науках о жизни они совершили настоящий прорыв, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения государственных премий в Кремле, состоявшейся в День России. Поздравляя лауреатов, глава государства подчеркнул, что фундамент будущего создается талантливыми и трудолюбивыми людьми. По всей стране их сотни тысяч, и будущее России надежно обеспечено, подчеркнул российский лидер.

Открывая церемонию вручения госпремий, президент поздравил всех граждан страны с Днем России.

— Этот праздник символизирует свободную, устремлённую в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков, — сказал глава государства.

По его словам, вручение знаков лауреатов госпремии стало одним из самых значимых событий, традицией Дня России.

— Сегодня силу и славу Отечества утверждают наши современники, утверждают своим трудом, достижениями, - подчеркнул Владимир Путин. - Это торжество в честь выдающихся граждан нашей страны, высокого признания их заслуг перед Родиной.

И хотя перед выступлением президента собравшимся уже было коротко рассказано о достижениях лауреатов, он отдельно остановился на успехах каждого награждаемого.

Так, благодаря одной из лауреатов - президенту ГМИИ им. Пушкина Ирине Антоновой - в музейном деле была задана «высочайшая планка», а сам Пушкинский музей приобрел мировую славу. В 2018 году Ирина Антонова получила премию за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности.

Премию в области литературы и искусства получили трое лауреатов.

— Продолжая дирижировать именитыми коллективами мира, считает самой важной работу в родном городе, говорит, что Петербург «командует его душой», — сказал Владимир Путин о худруке Санкт-Петербургской академической филармонии Юрии Темирканове.

В этой же категории был награжден и руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман. Его постановки перевернули представление о балете, а хореографический язык и актерская школа — стали классикой, подчеркнул президент.

За достижения в области литературы и искусства также была отмечена гендиректор калининградского Музея мирового океана Светлана Сивкова. По словам Владимира Путина, она посвятила свою жизнь сохранению и популяризации морского исторического наследия. Сегодня это единственный в стране комплексный морской музей, и его посетители могут получить полное представление о мировом океане, его природе и истории освоения, рассказал президент. Благодаря усилиям Светланы Сивковой создана целая система изучения и сохранения морского наследия России, добавил глава государства.

Представляя лауреатов в области науки и технологий, Владимир Путин подчеркнул, что успехи отечественных научных коллективов во многом определяют векторы современной науки. Премию за 2017 год получили представители научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук Михаил Алфимов, Сергей Громов и Александр Чибисов. Они первыми в мире нашли решения, позволяющие на молекулярном уровне конструировать и создавать материалы, которые меняют свои свойства под воздействием света.

— Это фундаментальное открытие, безусловно, найдёт широкое применение в практике, — заявил президент.

По его словам, в области IT оно может использоваться для максимально эффективного хранения и передачи данных, в здравоохранении — для контроля за здоровьем человека, а в экологии — для точного мониторинга состояния окружающей среды.

Премию за достижения в науке и технологиях также получили главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов и доктор биологических наук Евгений Рогаев.

— В последние годы наши учёные совершили настоящий прорыв в так называемых науках о жизни. Они помогают предотвращать и лечить болезни, продлевать жизнь, улучшать её качество, — отметил Владимир Путин, говоря о лауреатах.

В День России каждый думает о будущем страны, добавил в конце церемонии президент, а фундамент этого будущего создается талантливыми и трудолюбивыми людьми.

— У нас их сотни тысяч, миллионы по всей стране. И мы знаем и видим, что, когда есть такие «архитекторы», которые представлены сегодня здесь, как наши лауреаты, это будущее надежно обеспечено. Все будет хорошо! — заключил глава государства.