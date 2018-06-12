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Собянин поздравил москвичей с Днем России

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Фото: Global Look Press/Pravda Komsomolskaya
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Мэр столицы Сергей Собянин поздравил москвичей с Днем России. 

«Дорогие москвичи, поздравляю вас с днем рождения нашей прекрасной и независимой страны. Приходите сегодня в парки и усадьбы, чтобы отметить День России», — написал он в Twitter

В праздничный день, 12 июня, для посетителей открыты 20 парков и четыре усадьбы столичного департамента культуры. Москвичи и гости столицы приглашены на просветительские лекции по истории и культуре страны, также в городе проходят викторины и мастер-классы. 

Для детей власти города приготовили широкую программу развлечений на фестивале «День России. Московское время».

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