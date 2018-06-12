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Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник

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Фото: ТАСС/Артём Геодакян
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Во вторник, 12 июня, в московском регионе ожидается потепление до плюс 25 градусов, сообщили в Гидрометцентре.

Днем возможны кратковременные дожди и гроза.

«Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, 7–12 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 20 м/с», –– приводит сообщение «Газета.ру».

Накануне синоптики объявили в столице «желтый» уровень опасности. Грозы и усиление ветра прогнозируются с 9:00 вторника и в течение последующих 12 часов.

Ранее сообщалось, что 10 самолетов, включая специальный самолет-лабораторию, будут разгонять облака над столицей в День России, 12 июня.

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