Синоптики рассказали о погоде в Москве во вторник
Во вторник, 12 июня, в московском регионе ожидается потепление до плюс 25 градусов, сообщили в Гидрометцентре.
Днем возможны кратковременные дожди и гроза.
«Ожидается переменная облачность. Ветер юго-западный, 7–12 м/c, при грозе порывы ветра могут достигать 20 м/с», –– приводит сообщение «Газета.ру».
Накануне синоптики объявили в столице «желтый» уровень опасности. Грозы и усиление ветра прогнозируются с 9:00 вторника и в течение последующих 12 часов.
Ранее сообщалось, что 10 самолетов, включая специальный самолет-лабораторию, будут разгонять облака над столицей в День России, 12 июня.