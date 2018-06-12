Столичных рестораторов попросили закрыть летние веранды из-за непогоды

Рестораторов попросили приостановить работу летних веранд 12 июня из-за прогнозируемой грозы с сильным ветром до 20 м/с, сообщает департамент торговли и услуг Москвы.

«В связи с тем, что вечером 11 июня и 12 июня в Москве ожидается сильный ветер до 20 м/с и грозы, мы попросили все предприятия общественного питания закрыть летние веранды, а также убрать зонты и укрепить все конструкции», — цитирует сообщение АГН «Москва».

Первый ураган в 2018 году произошел 21 апреля. Было повалено 1,2 тыс. деревьев, повреждено порядка 30 кровель, которые уже оперативно восстановили. Также, по данным депздрава, пострадали 17 человек, в Москве погибла девочка-подросток, еще один человек погиб в Подмосковье.

7 июня прогнозировалось, что потепление до 24 градусов ожидается в столице в День России, 12 июня.