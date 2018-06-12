Путин поздравил граждан РФ с Днем России

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем России, который отмечается 12 июня.

«Этот праздник символизирует свободную, устремленную в будущее Россию, знаменует величие ее многовековой истории, победы и свершения многих поколений наших предков», — сказал российский лидер на церемонии вручения Государственных премий РФ в Кремле во вторник.

Президент отметил, что вручение премий лауреатам Госпремии — одно из самых значимых событий и традиций для страны. По его словам, сегодня «силу и славу Отечества своим трудом и достижениями утверждают наши современники».

«Это торжество в честь выдающихся граждан нашей страны, высокого признания их заслуг перед Родиной», — добавил он.

Государственная премия Российской Федерации вручается президентом страны и является высшим признанием заслуг деятелей науки и культуры. В этом году премия была присуждена дирижеру Юрию Темирканову, балетмейстеру Борису Эйфману и генеральному директору Музея Мирового океана Светлане Сивковой. Специальной премией за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности была отмечена президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова.

12 июня 1990 года Съездом народных депутатов РСФСР была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Через два года день был признан праздничным, а указом № 1113 от 2 июня 1994 года занесен в списки государственным праздников. Название «День России» появилось благодаря Борису Ельцину, который в 1998 году во время телевизионного обращения переименовал «День принятия Декларации о суверенитете» в «День России».