Елизавета II поздравила жителей РФ с Днем России
Королева Великобритании Елизавета II направила поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России. Текст послания разместило у себя в социальной сети Twitter британское посольство в Москве.
«Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении королевы.
Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с Днем России. Он пожелал процветания дружественному народу и выразил надежду на укрепление отношений двух стран.