Елизавета II поздравила жителей РФ с Днем России

Королева Великобритании Елизавета II направила поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России. Текст послания разместило у себя в социальной сети Twitter британское посольство в Москве.

"Мне приятно направить свои наилучшие пожелания российскому народу по случаю празднования национального праздника – Дня России. Королева Елизавета" @RoyalFamily pic.twitter.com/n2TP7rjWpc — UKinRussia🇬🇧🇷🇺 (@ukinrussia) June 12, 2018

«Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении королевы.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с Днем России. Он пожелал процветания дружественному народу и выразил надежду на укрепление отношений двух стран.