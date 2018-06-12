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Елизавета II поздравила жителей РФ с Днем России

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Фото: Yui Mok/Pool via REUTERS
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Королева Великобритании Елизавета II направила поздравительную телеграмму президенту РФ Владимиру Путину и всем россиянам по случаю празднования Дня России. Текст послания разместило у себя в социальной сети Twitter британское посольство в Москве.

«Мне приятно направить мои наилучшие пожелания российскому народу в связи с празднованием национального праздника — Дня России», — говорится в поздравлении королевы.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын направил Владимиру Путину поздравление с Днем России. Он пожелал процветания дружественному народу и выразил надежду на укрепление отношений двух стран.

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