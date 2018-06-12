«Молодежка ОНФ» устроила световое шоу в честь Дня России в Челябинске и Сочи

«Молодежка ОНФ» поздравила жителей Челябинска и Сочи с Днем России необычным образом. Ровно в полночь 12 июня на одном из самых высоких зданий в каждом из этих городов загорелось огромное слово «Россия».

«Мы выбрали два города и решили устроить в них световое шоу с главным словом дня, оно же — главное слово для каждого жителя нашей страны», — говорится в сообщении «Молодежки ОНФ».

«Неважно, в Челябинске ты или в Сочи, главное — ты россиянин. Мы все — одно целое», — подчеркнули организаторы акции.

Слово «Россия» будет гореть с 00:00 до 05:00 по местному времени.

«Молодежка ОНФ» — это команда молодых людей, которые в 85 субъектах Федерации меняют жизнь вокруг себя в лучшую сторону. Объединение открыто для каждого вне зависимости от политической, социальной или культурной принадлежности.