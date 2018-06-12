Прямой эфир

Владелец лодочной станции задержан после столкновения катамарана с баржей

0
Фото: REUTERS/Russian Emergencies Ministry
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Волгограде следователи задержали владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран, который позже столкнулся с баржей. Об этом сообщили в Южном управлении на транспорте СК РФ.

Волжская трагедия
Что известно о столкновении судов в Волгограде

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что катамаран не состоял на учете с 2017 года и не имел разрешения на перевозку людей.

Частный прогулочный катамаран «Елань» столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару, вечером 11 июня.

На катамаране, рассчитанном на 12 человек, находилось 16 пассажиров.

При столкновении погибли 11, еще пятерым удалось спастись.

Как стало известно, катамаран шел с выключенными габаритными огнями. Он принадлежал ранее судимому за хулиганство и изнасилование бывшему главе Калачевского района Дмитрию Хахалеву.

Именно Хахалева, который управлял судном, следствие считает виновным в аварии. Как показала экспертиза, экс-чиновник был пьян. При столкновении он погиб. К настоящему моменту опознаны все погибшие.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Появилось видео поднятия со дна Волги затонувшего катамарана
СК возбудил уголовное дело после столкновения катамарана с баржей на Волге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017