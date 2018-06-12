Владелец лодочной станции задержан после столкновения катамарана с баржей

В Волгограде следователи задержали владельца лодочной станции, откуда вышел катамаран, который позже столкнулся с баржей. Об этом сообщили в Южном управлении на транспорте СК РФ.

«В настоящее время следователями задержан владелец лодочной станции, где стоял и выходил катамаран. По версии следствия, 47-летний генеральный директор ООО «Пристань» не предпринял никаких действий по предотвращению выхода данного маломерного судна в акваторию реки Волги», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что катамаран не состоял на учете с 2017 года и не имел разрешения на перевозку людей.

Частный прогулочный катамаран «Елань» столкнулся с баржей, следовавшей из Волгограда в Самару, вечером 11 июня.

На катамаране, рассчитанном на 12 человек, находилось 16 пассажиров.

При столкновении погибли 11, еще пятерым удалось спастись.

Как стало известно, катамаран шел с выключенными габаритными огнями. Он принадлежал ранее судимому за хулиганство и изнасилование бывшему главе Калачевского района Дмитрию Хахалеву.

Именно Хахалева, который управлял судном, следствие считает виновным в аварии. Как показала экспертиза, экс-чиновник был пьян. При столкновении он погиб. К настоящему моменту опознаны все погибшие.

Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.