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Появилось видео поднятия со дна Волги затонувшего катамарана

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Фото: РИА НОВОСТИ/Пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области
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МЧС России показало видео поднятия со дна Волги катамарана, который затонул после столкновения с баржей. Ролик публикует сайт телеканала РЕН ТВ

На кадрах видно, что водолазы закрепили на затонувшем плавсредстве четыре троса и с помощью автокрана подняли вытащили его на сушу. 

На корпусе катамарана обнаружены значительные повреждения от столкновения с баржей, однако топливо из его баков не вытекло.

В настоящее время следователи ведут осмотр судна. 

ЧП произошло близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Прогулочный катамаран с пассажирами столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин». В результате инцидента 11 человек погибли, среди них — двое полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Как показала экспертиза, капитан катамарана был пьян.

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