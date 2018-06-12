Появилось видео поднятия со дна Волги затонувшего катамарана

МЧС России показало видео поднятия со дна Волги катамарана, который затонул после столкновения с баржей. Ролик публикует сайт телеканала РЕН ТВ.

На кадрах видно, что водолазы закрепили на затонувшем плавсредстве четыре троса и с помощью автокрана подняли вытащили его на сушу.

На корпусе катамарана обнаружены значительные повреждения от столкновения с баржей, однако топливо из его баков не вытекло.

В настоящее время следователи ведут осмотр судна.

ЧП произошло близ грузового порта Ворошиловского района Волгограда. Прогулочный катамаран с пассажирами столкнулся с баржей, буксируемой судном «Капитан Вечеркин». В результате инцидента 11 человек погибли, среди них — двое полицейских.

Возбуждено уголовное дело. Как показала экспертиза, капитан катамарана был пьян.