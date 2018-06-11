США расширили санкции против России

Минфин США расширил антироссийские санкции. В обновленный список попали три физлица, три компании и две связанные с ними структуры, сообщается на сайте американского ведомства.

Под санкции попали Владимир Каганский, Олег Чириков и Александр Трибун. По данным минфина, все они связаны с компанией «Дайвтехноцентр».

В перечень также занесли российские компании «Дайвтехноцентр», НИИ «Квант» и Digital Security, которые, по утверждению американцев, связаны с ФСБ.

Попали туда и российские структуры Embedi и Erpscan, зарегистрированные за пределами России. По данным США, эти компании связаны с Digital Security.

Активы вышеперечисленных компаний и физлиц будут заморожены на территории США, а гражданам и постоянным жителям страны запретят вести с ними какие-либо дела.

Глава американского минфина Стивен Мнучин объяснил, что деятельность внесенных в список «подрывает безопасность Вашингтона и его союзников». По мнению ведомства, указанные лица и компании причастны к кибератакам, в частности при помощи вируса NotPetya.

На введение новых антироссийский санкций уже отреагировали в Совфеде. Так, глава международного комитета Константин Косачев считает, что американский санкционный механизм уже вышел из-под контроля здравого смысла. Он пояснил, что для Вашингтона уже давно не имеет значения ни фактор обоснованности санкций, ни фактор их эффективности.

В свою очередь политолог Сергей Судаков уверен, что ограничительные меры не являются критическими. Он также обратил внимание на то, что президент США Дональд Трамп настроен на диалог с РФ, однако все его окружение настроено категорично.