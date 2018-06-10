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Россиянам предрекли цену в 100 рублей за 1 л бензина

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Независимый топливный союз (НТС), в который входят владельцы независимых АЗС, сообщил, что достигнутое кабмином соглашение с крупными нефтяными компаниями о заморозке розничной цены на бензин при сохранении рыночного ценообразования в рамках оптового сегмента приведет к исчезновению независимых АЗС. Кроме того, это может привести к ликвидации значительной части топливной инфраструктуры страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на заявление союза.

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«Ситуация критическая, счет времени идет на часы, уже сегодня в большинстве регионов страны независимые АЗС начали закрываться! Необходимы срочные меры», — говорится в сообщении.

Речь идет о 15 тыс. АЗС. Отмечается, если независимые сети покинут рынок, произойдет его окончательная монополизация, а цены на бензин вырастут до 100 рублей за 1 л в течение года.

Заправщики предлагают либо отпустить розничную цену на бензин, либо «в качестве экстренной меры» включить режим ручного управления в оптовом сегменте. Это поможет обеспечить «адекватную» доходность для независимых сетей. В долгосрочной перспективе предлагается провести реформу топливного рынка РФ, в частности значительно нарастить объемы обязательной биржевой торговли (до 25% от производства дизельного топлива и до 50% от производства бензина). Также в НТС предлагают отменить акцизы на топливо.

По данным Росстата, в мае цены на бензин увеличились на 5,6%, что в пять раз превышает аналогичный показатель в апреле. 7 июня Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) усилила цены на бензин в стране и возбудила ряд антимонопольных дел.

Глава государства Владимир Путин в ходе традиционной «прямой линии» возложил на правительство ответственность за рост цен на бензин. Россияне обвинили в удорожании топлива нефтяные компании.

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