Экипаж МКС встретил новых участников миссии в гавайских рубашках

Экипаж космического корабля «Союз МС-09» после стыковки перешел на Международную космическую станцию (МКС), сообщили в российском Центре управления полетами (ЦУП).

В составе миссии МКС-56 прибыли российский космонавт Сергей Прокопьев, немецкий астронавт Европейского космического агентства (ESA) Александер Герст и американка Серина Ауньон. Они присоединились к другим членам экипажа МКС — космонавту Роскосмоса Олегу Артемьеву и астронавтам NASA Эндрю Фойстелу, который сейчас является командиром миссии, и Ричарду Арнольду. По случаю прибытия остальной части команды участники миссии нарядились в гавайские голубые рубашки, пишет ТАСС.

После двухсуточного орбитального полета на «Союз МС-09» космонавтам предстоит работать на орбите еще 187 суток, в том числе выполнять операции с транспортными грузовыми кораблями «Прогресс МС» и Dragon. Кроме того, экипаж проведет более 50 научных исследований. Помимо этого, 15 августа космонавты Прокопьев и Артемьев должны выйти в открытый космос и установить на внешней стороне МКС аппаратуру эксперимента по мониторингу миграций диких животных и птиц ICARUS.

Ранее астронавты из недавно покинувшего МКС экипажа подарили комбинезон для полетов в космос папе римскому Франциску.