Космический корабль «Союз МС-09» пристыковался к МКС

Корабль «Союз МС-09» пристыковался к Международной космической станции (МКС). На орбиту прибыли члены экипажа новой экспедиции — россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и американка Серина Ауньон. Они присоединятся после открытия люков к членам предыдущей миссии.

В настоящее время на МКС находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, напоминает «РИА Новости».

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09» 6 июня стартовала с Байконура. При запуске корабля присутствовал посол США в России Джон Ханстман.