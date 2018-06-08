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Космический корабль «Союз МС-09» пристыковался к МКС

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Фото: ТАСС/Joel Kowsky
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Корабль «Союз МС-09» пристыковался к Международной космической станции (МКС). На орбиту прибыли члены экипажа новой экспедиции — россиянин Сергей Прокопьев, астронавт Европейского космического агентства Александер Герст и американка Серина Ауньон. Они присоединятся после открытия люков к членам предыдущей миссии.

В настоящее время на МКС находятся космонавт «Роскосмоса» Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд, напоминает «РИА Новости».

Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-09» 6 июня стартовала с Байконура. При запуске корабля  присутствовал посол США в России Джон Ханстман.

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