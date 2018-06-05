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Посол США будет присутствовать при запуске «Союз МС-09» на Байконуре

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Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
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Посол США в России Джон Ханстман будет присутствовать на Байконуре при запуске корабля «Союз МС-09». Об этом во вторник, 5 июня, рассказал заместитель главы диппредставительства Энтони Годфри. Старт намечен на 14:12 мск 6 июня.

Экипаж космического корабля в составе космонавтов из России, США и ФРГ направится на Международную космическую станцию (МКС).

По словам Годфри, посол США отправился на Байконур утром во вторник, передает ТАСС.

В составе новой экспедиции на МКС космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Александер Герст (ФРГ). Новый состав экипажа днем во вторник утвердила госкомиссия.

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