Посол США будет присутствовать при запуске «Союз МС-09» на Байконуре

Посол США в России Джон Ханстман будет присутствовать на Байконуре при запуске корабля «Союз МС-09». Об этом во вторник, 5 июня, рассказал заместитель главы диппредставительства Энтони Годфри. Старт намечен на 14:12 мск 6 июня.

Экипаж космического корабля в составе космонавтов из России, США и ФРГ направится на Международную космическую станцию (МКС).

По словам Годфри, посол США отправился на Байконур утром во вторник, передает ТАСС.

В составе новой экспедиции на МКС космонавт «Роскосмоса» Сергей Прокопьев, астронавт NASA Серена Ауньон и представитель Европейского космического агентства (ЕКА) Александер Герст (ФРГ). Новый состав экипажа днем во вторник утвердила госкомиссия.