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Президент пообещал взять под контроль цены на бензин

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Президент России Владимир Путин в ходе «прямой линии» объяснил рост цен на бензин неудачными действиями правительства страны, а именно неточным регулированием в сфере энергоресурсов.

Золотой литр
Получится ли обуздать рост цен на бензин

Глава государства отметил, что подобная ситуация недопустима и пообещал, что к осени будут приняты дополнительные меры по стабилизации цен на бензин. Процесс также возьмет на контроль Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

7 июня ведомство возбудила ряд антимонопольных дел в связи со сложившейся обстановкой. Кроме того, было решено усилить антимонопольный контроль на Дальнем Востоке.

Рост цен на бензин в России в мае составил 5,6%, что превышает аналогичный показатель за предыдущий месяц в пять раз. 2 июня власти договорилось с нефтяными компаниями о фиксации цен: они будут установлены на уровне 30 мая.

В Госдуме допустили, что причиной подорожания топлива мог стать картельный сговор, а в Центробанке предупредили, что из-за роста стоимости бензина инфляция может ускориться на 0,2 — 0,4 процентных пункта.

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