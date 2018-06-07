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Минфин внесет законопроект о повышении экспортных пошлин на топливо

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минфин планирует 8 июня внести в кабинет министров законопроект, который наделяет правительство правом повышать пошлины на экспорт бензина, дизельного топлива и керосина до 90% от размера пошлины на нефть. Об этом сообщил глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов.

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Подобные меры предлагается ввести для оперативного реагирования на изменение топливных цен на внутреннем рынке. «Мы предлагаем поднять эти предельные значения до 90% как по бензину, так и по дизельному топливу, керосину», — сообщил представитель Минфина. Его цитирует «РИА Новости».

Сазанов также отметил, что власти могут увеличить размер пошлин, если компании нарушат действующие обязательства по поддержке оптовых цен на уровне, необходимом для заморозки текущих розничных цен на топливо. «Мы сможем применить этот механизм для стабилизации ситуации, повысив экспортные пошлины постановлением правительства», — подчеркнул руководитель департамента.

Согласно статистике Росстата, в мае цены на бензин выросли на 5,6%, что в пять раз выше аналогичного показателя апреля. Ранее ФАС возбудила ряд дел по случаям нарушения в регионах антимонопольного законодательства на рынке нефтепродуктов.

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