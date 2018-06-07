МВФ назвал кризис 2008 года худшим в современной истории

Мировой финансовый кризис 2008 года стал худшим в современной истории, заявил официальный представитель Международного валютного фонда (МВФ) Джерри Райс. По его словам, последствия процессов того времени до сих пор отражаются на настоящем.

При этом Райс отметил, что благодаря той помощи, которую организация выделила странам-членам на борьбу с последствиями кризиса, ситуация в экономике улучшилась. Тогда МВФ предоставил не менее €500 млрд.

«Я не утверждаю, что это успех МВФ, но МВФ был частью этого, зачастую незаметной и неизвестной, но частью», — приводит его слова ТАСС.

В конце мая американский миллиардер Джордж Сорос заявил, что укрепление доллара и отток капиталов с развивающихся рынков может привести мир к глобальному финансовому кризису.

Негативные процессы 2007–2008 годов начались с ипотечного кризиса в США, банкротства банков и падения цен на акции, проложив путь мировому экономическому кризису. Особо выделяют банкротство Lehman Brothers, которое и привело к обвалу фондовых рынков. После тех событий спад в экономике стран «большой двадцатки» длился в среднем девять месяцев, до апреля 2009 года. Эксперты повсеместно фиксировали снижение объемов производства, падение спроса и цен на сырье, рост безработицы.