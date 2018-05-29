Сорос предрек новый глобальный финансовый кризис

Укрепление доллара и отток капиталов с развивающихся рынков может привести мир к глобальному финансовому кризису. Такой прогноз озвучил американский миллиардер Джордж Сорос в ходе своего выступления в Париже, пишет агенство Bloomberg.

«Выход из ядерной сделки с Ираном и крах трансатлантического союза между ЕС и США неизбежно окажут негативное влияние на европейскую экономику и вызовут другие сдвиги, включая девальвацию развивающихся рынков валюты», — сказал Сорос.

По его словам, всё, что могло пойти не так, «пошло не так». Миллиардер также сослался на кризис беженцев и приход к власти популистов из-за политики жесткой экономии, а также «территориальную дезинтеграцию», примером которой является выход Британии из ЕС.

«То, что Европа находится в экзистенциальной опасности, больше не фигура речи, а суровая реальность», — резюмировал Сорос.

В качестве средства от некоторых проблем финансист предлагает сократить миграционное давление на континент и радикальную трансформацию Евросоюза, в том числе отказ от использования единой валюты.

В конце января Сорос назвал Facebook и Google угрозой обществу, поскольку они манипулируют людьми ради достижения собственных целей.