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ЦБ предложил увеличить объем страхования отдельным вкладчикам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Руководство Центробанка рассматривает возможность увеличения страхового возмещения по вкладам для физлиц, которые оказались в «социально чувствительных ситуациях». Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

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Она отметила, что регулятору удалось вывести с рынка большой объем недобросовестных банков и это должно снизить число страховых случаев. «Мы можем расширить возможности системы страхования вкладов, поскольку мы уже практически выходим из ситуации, когда хорошие банки платят за недобросовестные», — приводит ТАСС комментарий руководителя ЦБ.

Набиуллина напомнила, что на рассмотрение Госдумы внесен законопроект, который включает в разряд страховых случаев вклады малого бизнеса, поскольку у таких вкладчиков объективно нет возможности управлять рисками. Кроме того, «это социально чувствительные ситуации: получение наследства, покупка-продажа квартиры, получение страховых выплат и социальных пособий», — добавила председатель Банка России. По ее словам, эти предложения были изучены совместно с Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Глава ЦБ также подчеркнула, что российская финансовая система в настоящий момент стабильнее, чем 10 лет назад.

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