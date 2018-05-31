Покупка «народных» облигаций станет доступнее

Минфин планирует понизить минимальный порог покупки «народных» облигаций (ОФЗ-н) и расширить сеть распространения этих ценных бумаг. Об этом рассказал замминистра финансов Сергей Сторчак.

Сейчас минимальный порог покупки ОФЗ-н составляет 30 тыс. рублей. При этом «средний чек» при покупке «народных» облигаций является очень высоким. Так, в рамках первого выпуска он составил 1,8 млн рублей, в рамках второго вырос до 2,3 млн рублей.

Модернизация инструмента «народных» ОФЗ необходима для привлечения большего количества клиентов. В ведомстве отметили, что ОФЗ-н является простым инвестиционным продуктом, доступным людям с низким уровнем финансовой грамотности и доходов.

Минфин намерен разработать меры поощрения банков, которые будут продавать облигации, и приблизить доходность по бумагам к средним рыночным ставкам по банковским вкладам, понизив ее до уровня «чуть лучше» банковских вкладов.

При этом эксперты высказывают мнение, что для увеличения интереса населения к ОФЗ-н Минфину, наоборот, нужно повысить доходность по ним. В то же время спрос на облигации среди населения может сохраниться, так как растет финансовая грамотность граждан.

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Облигации идут в народ