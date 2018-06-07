Савченко подала в суд на Верховную раду

Народный депутат Надежда Савченко подала административный иск в суд о признании незаконным решения Верховной рады предоставить согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

По мнению самой Савченко, эти решения, принятые депутатами, были незаконны, отмечает ТАСС.

Как отметили в пресс-службе партии Савченко, дело против нее «политически мотивировано».

Нардепа арестовали 20 марта после того, как Верховная рада дала разрешение снять с нее неприкосновенность. Савченко предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сама политик обвинения отвергает, хоть и признает, что говорила о терактах.

23 марта депутат объявила голодовку, но позже прервала ее, чтобы пройти допрос на полиграфе. 16 апреля она вновь возобновила голодовку и прекратила 30 мая, после чего вновь прошла допрос на детекторе лжи.