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Савченко подала в суд на Верховную раду

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Фото: TASS/Zuma/Sergii Kharchenko
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Народный депутат Надежда Савченко подала административный иск в суд о признании незаконным решения Верховной рады предоставить согласие на привлечение ее к уголовной ответственности, задержание и арест. Об этом сообщили в пресс-службе партии «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко».

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По мнению самой Савченко, эти решения, принятые депутатами, были незаконны, отмечает ТАСС

Как отметили в пресс-службе партии Савченко, дело против нее «политически мотивировано».

Нардепа арестовали 20 марта после того, как Верховная рада дала разрешение снять с нее неприкосновенность. Савченко предъявили обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сама политик обвинения отвергает, хоть и признает, что говорила о терактах. 

23 марта депутат объявила голодовку, но позже прервала ее, чтобы пройти допрос на полиграфе. 16 апреля она вновь возобновила голодовку и прекратила 30 мая, после чего вновь прошла допрос на детекторе лжи

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