Вера Савченко оценила результаты допроса ее сестры на полиграфе

Вера Савченко не верит в правдивость результатов допроса на полиграфе ее сестры, депутата Верховной рады Надежды Савченко, которые опубликовала Служба безопасности Украины (СБУ).

«С заявлением СБУ я примерно знакома, и абсолютно не удивлена, потому что для них пахнет жареным, они работают на опережение... Они выдают нам очередной фейк, они в очередной раз врут», — сказала она в эфире телеканала «112 Украина».

По ее словам, сейчас команда адвокатов нардепа готовит повторное обращение на полиграф, возможно, с привлечением международных специалистов.

Вера также сообщила, что виделась с Надеждой на прошлой неделе, но никаких новостей у ее нет.

4 июня СБУ отчиталась о результатах допроса на детекторе лжи Надежды Савченко, обвиняемой в подготовке госпереворота. Результат теста вышел неоднозначным: политик планировала теракты в здании рады и правительственном квартале, но при этом не считает власть преступной и не готовила госпереворот.

23 марта Киевский суд арестовал Савченко на два месяца по подозрению в подготовке терактов в здании парламента. Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения. Сама политик обвинения отвергает, хоть и признает, что говорила о терактах.

В тот же день нардеп объявила голодовку, но прервала ее, чтобы пройти допрос на полиграфе. 16 апреля она вновь возобновила ее и решила прекратить лишь 30 мая.