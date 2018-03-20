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В раде пообещали показать «шокирующее» видео с участием Савченко

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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22 марта Верховная рада рассмотрит вопрос о снятии депутатской неприкосновенности с Героя Украины, нардепа Надежды Савченко, при этом будет показано «шокирующее видео» с ее участием. Об этом сообщила представитель президента Петра Порошенко в раде Ирина Луценко.

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«В среду будет рассматриваться вопрос на комитете. Генпрокурор будет в четверг. Фракция БПП («Блок Петра Порошенко». — iz.ru.) будет голосовать за все три позиции: снятие неприкосновенности, арест и задержание. Видео, которое вы увидите на заседании, шокирует всё общество», — сказала Луценко.

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Савченко в подготовке теракта в парламенте и внес представление на привлечение депутата к уголовной ответственности.

По словам Луценко, Савченко планировала уничтожение правительственной и должностной лож, намеревалась минометами обрушить купол здания рады и с помощью автоматов добить тех, кто выживет.

В ответ Савченко обратилась к украинскому президенту с просьбой отстранить Луценко от должности «за нарушение принципа презумпции невиновности».

Также нардеп сняла провокационное видео, в котором высмеяла обвинения Генпрокуратуры в подготовке теракта.

 

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