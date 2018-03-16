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Премьер Украины верит в версию о подготовке Савченко теракта в раде

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Фото: РИА Новости
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман верит в то, что народный депутат Надежда Савченко готовила теракт в Верховной раде. По его мнению, на такой шаг ее толкнули проблемы психического здоровья. 

«То, что я слышал, — я в это верю. И я считаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть никогда не рождает ничего хорошего», — заявил Гройсман.

При этом премьер-министр подтвердил, что не знаком с материалами дела, передает «РИА Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Генпрокуратура Украины обвиняет Надежду Савченко в подготовке теракта в здании Верховной рады. 15 марта надзорное ведомство потребовало снять с нее депутатскую неприкосновенность, чтобы привлечь ее к уголовной ответственности.

Сама Савченко объявила, что будет участвовать в выборах президента Украины, которые пройдут в марте 2019 года, и уже начала сбор средств на предвыборную кампанию.

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