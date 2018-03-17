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Савченко заявила о готовности военных на Украине к госперевороту

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Фото: РИА Новости
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Депутат Верховной рады Надежда Савченко заявила, что многие украинские военнослужащие готовы принять участие в военном перевороте.

Она отметила, что знакома с половиной армии Украины, и нет недостатка военных, готовых свергнуть действующую власть. Савченко также подчеркнула, что они готовы были выступить против экс-президента страны Виктора Януковича.

«Военные — люди дела. Они мало говорят, много рассказывают анекдотов, и в этом их сила. Они часто тупые и исполняют приказы, но у них есть предел», — сказала Савченко в интервью изданию «Страна.ua».

Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в здании Верховной рады и покушении на президента Украины Петра Порошенко и первых лиц государства. Ранее генпрокуратура страны внесла в парламент представление о лишении ее депутатской неприкосновенности.

Она была внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец», который охарактеризовал ее как «изменника родины» и «пособника террористов».

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