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СБУ обнародовала результаты допроса Савченко на полиграфе

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Olena Khudiakova
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Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась 4 июня о результатах допроса на детекторе лжи обвиняемого в подготовке госпереворота депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Отчет службы вышел неоднозначным. Согласно результатам теста, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале Украины, сообщает телеканал «Звезда». При этом выяснилось, что она не считает власть преступной и не готовила госпереворот.

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«Савченко Н.В. обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей, в том числе лично распределяла роли в покушениях», — отмечается в документе.

Савченко арестовали 20 марта на два месяца после того, как Верховная рада дала разрешение снять с нардепа неприкосновенность. Генпрокуратура предъявила ей обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

С 23 марта обвиняемая объявила голодовку, но позже согласилась прервать ее и пройти допрос на детекторе лжи. 16 апреля нардеп возобновила голодовку. За это время она потеряла 17 кг. Последний раз Савченко прерывала голодовку 30 мая.

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