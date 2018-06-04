СБУ обнародовала результаты допроса Савченко на полиграфе

Служба безопасности Украины (СБУ) отчиталась 4 июня о результатах допроса на детекторе лжи обвиняемого в подготовке госпереворота депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Отчет службы вышел неоднозначным. Согласно результатам теста, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале Украины, сообщает телеканал «Звезда». При этом выяснилось, что она не считает власть преступной и не готовила госпереворот.

«Савченко Н.В. обсуждала с сообщниками планы убийства руководителей, в том числе лично распределяла роли в покушениях», — отмечается в документе.

Савченко арестовали 20 марта на два месяца после того, как Верховная рада дала разрешение снять с нардепа неприкосновенность. Генпрокуратура предъявила ей обвинения по семи статьям, среди которых подготовка терактов и госпереворота.

С 23 марта обвиняемая объявила голодовку, но позже согласилась прервать ее и пройти допрос на детекторе лжи. 16 апреля нардеп возобновила голодовку. За это время она потеряла 17 кг. Последний раз Савченко прерывала голодовку 30 мая.