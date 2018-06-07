Прокуратура заставила бар в Брянске выплатить зарплату персоналу

В Липецке ООО «Буржуа», которому принадлежит бар-ресторан в Бежицком районе города, заставили погасить долги по зарплате сотрудникам. Деньги им вернули только после вмешательства прокуратуры.

Как выяснилось во время проверки государственной инспекцией труда, руководство ресторана задолжало персоналу около 207 тыс. рублей. По факту проверки было заведено административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».

Руководство ресторана оштрафовано на 30 тыс. рублей. Одного из руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, ресторан на данный момент рассчитался с долгами перед своими сотрудниками.

Портал iz.ru в конце мая сообщал о том, что в отношении руководства Воркутинской энергетической компании возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам. Долг перед ними составил более 1,6 млн рублей.