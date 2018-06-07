Прямой эфир

Прокуратура заставила бар в Брянске выплатить зарплату персоналу

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке ООО «Буржуа», которому принадлежит бар-ресторан в Бежицком районе города, заставили погасить долги по зарплате сотрудникам. Деньги им вернули только после вмешательства прокуратуры.

Как выяснилось во время проверки государственной инспекцией труда, руководство ресторана задолжало персоналу около 207 тыс. рублей. По факту проверки было заведено административное дело по статье «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».

Руководство ресторана оштрафовано на 30 тыс. рублей. Одного из руководителей привлекли к дисциплинарной ответственности.

Как сообщает NASHBRYANSK.RU, ресторан на данный момент рассчитался с долгами перед своими сотрудниками.

Портал iz.ru в конце мая сообщал о том, что в отношении руководства Воркутинской энергетической компании возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам. Долг перед ними составил более 1,6 млн рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Чиновники посчитали свою зарплату слишком маленькой
В Госдуме предложили установить МРОТ на уровне 40% от средней зарплаты по стране

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017