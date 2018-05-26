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В Госдуме предложили установить МРОТ на уровне 40% от средней зарплаты по стране

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России предлагается установить на уровне 40% от средней зарплаты по стране. Как сообщает в субботу, 25 мая, RT такой законопроект разрабатывает член думского комитета по социальной политике, вице-президент Конфедерации труда России Олег Шеин.

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«Есть подходы, прописанные, в частности, в рекомендациях Международной организации труда и Международного валютного фонда, что минимальная зарплата должна составлять порядка 40% от средней по стране. Мы сейчас работаем над текстом о поэтапном доведении МРОТ до отметки в 40% от официальной средней зарплаты», — рассказал он.

Документ планируется вынести на рассмотрение Госдумы в июле.

С 1 мая 2018 года МРОТ в России был повышен до уровня прожиточного минимума. Теперь этот показатель составляет 11 163 рубля. При этом средняя зарплата по стране, по данным Росстата за 2017 год, составляет порядка 39 тыс. рублей. Таким образом, в случае если данный законопроект будет принят, минимальный размер оплаты труда может превысить 15 тыс. рублей.

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