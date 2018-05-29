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Возбуждено дело о невыплате зарплаты в энергетической компании Воркуты

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Прокуратура проверила Воркутинскую энергетическую компанию на соблюдение  законодательства о труде. Установлено, что гендиректор ООО с сентября 2015-го по август 2017 года не выплачивал заработную плату троим работникам, накопились долги на сумму более 1,6 млн рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает прокуратура Коми. 

Вместо того чтобы погасить задолженность, руководитель потратил деньги предприятия на иные цели. В ходе прокурорской проверки работники получили часть средств, в общей сумме 800 тыс. рублей. Ведомство будет держать ситуацию на контроле до полной ликвидацией задолженности, передает ИА «Комиинформ».

Напомним, бывший и.о. генерального директора АО «Нефтепроммаш» города Тюмени не выдавал зарплату 256 работникам в течение трех месяцев, с августа по октябрь 2017 года. Общая задолженность составила почти 16 млн рублей. Ему назначен судебный штраф в размере 60 тыс. рублей.

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