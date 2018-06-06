Сотрудники министерств и ведомств полагают, что их оклады должны быть на 60% больше, чтобы квалифицированные кадры шли на госслужбу. Такие выводы содержатся в докладе НИУ ВШЭ и Всемирного банка, с которым ознакомились «Известия».

При этом для прихода на госслужбу высококвалифицированных специалистов необходимо увеличить текущий уровень выплат на 75%. По мнению региональных чиновников, справедливой является прибавка к зарплате в размере 25–30%.

Для удовлетворения зарплатных ожиданий госслужащих необходимо увеличить консолидированный фонд оплаты труда на 307 млрд рублей. По данным Росстата за 2016 год, средняя зарплата федеральных служащих составила 115,7 тыс. рублей, региональных — 45 тыс. рублей.

Профессор РАНХиГС Владимир Соколов считает, что в процессе роста должностного оклада существует порог, после увеличения которого сотрудник работать лучше не будет.

Подробнее — в материале «Известий»:

Чиновники посчитали свою зарплату слишком маленькой