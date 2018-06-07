Иран готов возобновить обогащение урана

Тегеран в течение месяца запустит работу центра, который будет контролировать функционирование примерно 60 центрифуг для обогащения урана в Натанзе, заявил вице-президент Исламской Республики Иран (ИРИ), глава Организации атомной энергетики Али Акбар Салехи.

По его словам, иранские власти также начали проектировать объект для размещения более передовых устройств, в частности для центрифуг новейшего поколения IR-8, сообщает «РИА Новости».

При этом Салехи подчеркнул, что Тегеран не начинает массовое производство центрифуг, однако такое, по его словам, возможно в случае распада Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Накануне министры иностранных дел Германии, Франции и Великобритании совместно с главой Европейской дипломатии Федерикой Могерини направили властям США письмо, в котором говорится о негативном влиянии санкций на усилия ЕС по сохранению ядерной сделки с Ираном. Они призвали Вашингтон вывести из-под действия ограничений европейские компании в ключевых секторах, в частности в автомобилестроении, энергетике, медицине и гражданской авиации.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о выходе из СВПД, который был подписан в 2015 году Тегераном и шестеркой международных посредников (Россия, Китай, США, Великобритания, Франция и Германия). Сделка обязывала Иран ограничить ядерную деятельность в обмен на прекращение финансовых и экономических санкций. Позднее американские власти несколько раз расширяли санкции против ИРИ.

22 мая госсекретарь США Майк Помпео пригрозил Ирану и его партнерам жесткими санкциями и выдвинул Тегерану 12 условий для заключения новой «атомной сделки».