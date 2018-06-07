Вынесен приговор избившей восьмимесячного ребенка няне из Нефтеюганска

Суд Нефтеюганска вынес приговор в отношении 32-летней няни восьмимесячного ребенка, которая избивала его. Она отправится на три года в колонию.

Как уточняет ИА «Ура.ру», женщину признали виновной по статье «Истязание и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Уголовное дело было заведено в отношении нее в декабре 2017 года.

Тогда мама малыша установила в квартире скрытую камеру, которая запечатлела, как няня била его, когда родителей не было дома.

В середине мая портал iz.ru сообщал о том, что суд Краснодара приговорил 35-летнюю няню ребенка гражданки Нигерии к 11 годам лишения свободы. Женщина убила мальчика, поскольку его мать не оплачивала ее услуги.