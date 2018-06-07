Прямой эфир

В Совфеде прокомментировали признание Украины непричастной к крушению MH17

0
Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Украины к ответственности за крушение малайзийского Boeing в Донбассе из-за «продолжающейся русофобии».

По его мнению, рано или поздно следствие установит истину, и тогда политики «будут чувствовать себя не совсем комфортно, потому что сейчас выполняют политический заказ», передает RT.

При этом Джабаров указал на вину Украины, которая не закрыла воздушное пространство для пассажирских самолетов над зоной боевых действий. 

31 мая сообщалось, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможности включения Украины в число ответственных за крушение рейса МН17. 1 июня в правительстве Малайзии заявили, что Россию нельзя обвинять в крушении Boeing на основе данных совместной следственной группы. Парламент Нидерландов 5 июня отклонил предложение Блока.

24 мая следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, спустя два года после катастрофы выдвинула предварительную версию, согласно которой к крушению лайнера якобы причастна Россия.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи чем нет оснований ему доверять.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Россия заявила в ОБСЕ о готовности помогать расследовать крушение MH17
Лавров опроверг данные следствия по точке запуска сбившей MH17 ракеты

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017