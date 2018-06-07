В Совфеде прокомментировали признание Украины непричастной к крушению MH17

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что парламент Нидерландов отклонил предложение о привлечении Украины к ответственности за крушение малайзийского Boeing в Донбассе из-за «продолжающейся русофобии».

По его мнению, рано или поздно следствие установит истину, и тогда политики «будут чувствовать себя не совсем комфортно, потому что сейчас выполняют политический заказ», передает RT.

При этом Джабаров указал на вину Украины, которая не закрыла воздушное пространство для пассажирских самолетов над зоной боевых действий.

31 мая сообщалось, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможности включения Украины в число ответственных за крушение рейса МН17. 1 июня в правительстве Малайзии заявили, что Россию нельзя обвинять в крушении Boeing на основе данных совместной следственной группы. Парламент Нидерландов 5 июня отклонил предложение Блока.

24 мая следственная группа, в которую вошли специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, спустя два года после катастрофы выдвинула предварительную версию, согласно которой к крушению лайнера якобы причастна Россия.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ не была допущена к международному расследованию крушения лайнера, в связи чем нет оснований ему доверять.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.