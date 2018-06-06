Нидерланды не стали привлекать Украину к ответcвенности за MH17

Парламент Нидерландов отклонил 5 июня предложение по привлечению к ответственности Украины за причастность к крушению малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года, сообщает ТАСС.

С этой инициативой 31 мая выступал лидер партии «Форум за демократию» Тьерри Боде.

Парламентарий предлагал «привлечь Украину к ответственности за причастность к крушению Boeing с целью получения компенсации родственниками жертв трагедии».

Политики также отказались изучить возможность привлечения к ответственности за катастрофу Малайзии как акционера компании «Малайзийские авиалинии».

По мнению Боде, авиакомпания проявила беспечность, направляя свои самолеты в воздушное пространство над зоной конфликта в Донбассе, зная, что там было сбито не менее 16 самолетов.

31 мая сообщалось, что глава МИД Нидерландов Стеф Блок не исключил возможности включения Украины в число ответственных за крушение рейса МН17.

1 июня в правительстве Малайзии заявили, что Россию нельзя обвинять в крушении Boeing на основе данных совместной следственной группы.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, упал на востоке Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. В результате крушения погибли 298 человек.