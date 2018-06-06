Трамп обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

В ходе телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо президент США Дональд Трамп обвинил страну в поджоге Белого дома в 1814 году.

Разговор между политиками состоялся 25 мая. Как сообщает телеканал CNN, премьер-министр раскритиковал США за введение пошлин на сталь и алюминий для защиты национальной безопасности, на что Трамп спросил: «Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?»

Отмечается, что американский лидер таким образом сделал отсылку к англо-американской войне 1812–1815 годов. Во время карательной операции в 1814 году британцы сожгли Вашингтон, в том числе Белый дом и Капитолий. В то время Канада являлась британской колонией.

6 июня стало известно, что министр финансов США Стивен Мнучин просит президента Дональда Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия.

США с 1 июня ввели пошлины на импорт стали и алюминия из стран Европейского союза, а также Канады и Мексики. Помимо этого, Белый дом объявил о введении таможенных пошлин в размере 25% на товары из Китая. Трамп объяснил такие действия поддержкой американских производителей, в том числе при реализации импортных автомобилей.