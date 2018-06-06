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В США создан сайт с достижениями Трампа

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Сайт с описаниями достижений президента США Дональда Трампа создали в рамках предвыборной кампании 2020 года. Инициаторами выступили сторонники нынешнего главы государства.

Как пояснил Брэд Парскейл, который возглавит избирательный штаб американского лидера, портал необходим для объективного освещения деятельности главы Белого дома.

«Жаль, что такая платформа стала необходима, чтобы опровергать ошибочные или неточные репортажи ведущих СМИ, <…> но в любом случае мы рады представить такой отчет о достижениях президента Трампа», — приводит его слова издание Politico.

Все успехи Трампа на новом сайте, название которого можно перевести с английского как «выполненные обещания», рассортированы по 14 категориям. Среди них — экономика, иммиграция, внешняя политика, национальная безопасность и оборона. К числу последних достижений отнесены и экономические санкции в отношении России.

С первого дня у главы Белого дома не сложились отношения с некоторыми американскими СМИ, которые он называет лживыми. В список вошли газеты The Washington Post, The New York Times, телеканалы CNN и ABC, журналы Newsweek и Time. Ранее Трамп сообщил, что специалист по цифровым медиатехнологиям Брэд Парскейл возглавит его избирательный штаб на президентских выборах 2020 года.

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