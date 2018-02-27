Трамп назвал имя главы избирательного штаба на выборах 2020 года
Избирательный штаб Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года возглавит специалист по цифровым медиатехнологиям Брэд Парскейл. Соответствующее решение принял сам американский глава.
Парскейл работал в избирательном штабе Трампа в 2016 году. Он выступил в качестве координатора по цифровым технологиям. Специалист отвечал за мобилизацию поддержки политика при помощи интернета и соцсетей, передает ТАСС.
Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. Республиканец неоднократно заявлял о намерении принять участие в выборах главы государства в 2020 году.
Как писал портал iz.ru, согласно соцопросу, проведенному в январе текущего года телекомпанией CNN, Дональд Трамп проиграл бы кандидатам-демократам, если бы выборы состоялись сейчас.
В частности, рейтинг главы государства ниже, чем у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и известной американской телеведущей Опры Уинфри.