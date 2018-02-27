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Трамп назвал имя главы избирательного штаба на выборах 2020 года

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Фото: Global Look Press/ZUMA/Chris Kleponis
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Избирательный штаб Дональда Трампа на президентских выборах 2020 года возглавит специалист по цифровым медиатехнологиям Брэд Парскейл. Соответствующее решение принял сам американский глава.

Парскейл работал в избирательном штабе Трампа в 2016 году. Он выступил в качестве координатора по цифровым технологиям. Специалист отвечал за мобилизацию поддержки политика при помощи интернета и соцсетей, передает ТАСС.

Дональд Трамп был избран президентом США 8 ноября 2016 года. Республиканец неоднократно заявлял о намерении принять участие в выборах главы государства в 2020 году.

Как писал портал iz.ru, согласно соцопросу, проведенному в январе текущего года телекомпанией CNN, Дональд Трамп проиграл бы кандидатам-демократам, если бы выборы состоялись сейчас.

В частности, рейтинг главы государства ниже, чем у сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена и известной американской телеведущей Опры Уинфри.

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