СМИ узнали о планах Трампа назначить личного пилота главой управления авиации
Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность главы Федерального авиационного управления (ФАУ) своего личного пилота Джона Данкина. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.
По словам источника, глава США рекомендовал рассмотреть Джона Данкина в качестве кандидата на пост главы ФАУ. Кроме того, пилот уже прошел собеседование.
«Его включили в список (кандидатов. — Ред.), поскольку он пилот президента. Но если его утвердят на должность, это будет не по причине того, что он пилот президента», — отметил собеседник портала.
Как отметил другой источник в администрации, Джон Данкин отвечал за безопасность всех самолетов, которые Дональд Трамп использовал во время своей предвыборной кампании. За это время были совершены перелеты в 203 города в 43 штатах. По мнению представителя администрации, квалификация личного пилота Дональда Трампа соответствует этой должности.
СМИ также узнали, что летом 2017 года президент США Дональд Трамп собирался уволить спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.