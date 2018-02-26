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СМИ узнали о планах Трампа назначить личного пилота главой управления авиации

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Фото: TASS/AP/Andrew Harnik
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Президент США Дональд Трамп планирует назначить на должность главы Федерального авиационного управления (ФАУ) своего личного пилота Джона Данкина. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источник в американской администрации.

По словам источника, глава США рекомендовал рассмотреть Джона Данкина в качестве кандидата на пост главы ФАУ. Кроме того, пилот уже прошел собеседование.

«Его включили в список (кандидатов. — Ред.), поскольку он пилот президента. Но если его утвердят на должность, это будет не по причине того, что он пилот президента», — отметил собеседник портала.

Как отметил другой источник в администрации, Джон Данкин отвечал за безопасность всех самолетов, которые Дональд Трамп использовал во время своей предвыборной кампании. За это время были совершены перелеты в 203 города в 43 штатах. По мнению представителя администрации, квалификация личного пилота Дональда Трампа соответствует этой должности.

СМИ также узнали, что летом 2017 года президент США Дональд Трамп собирался уволить спецпрокурора по «российскому делу» Роберта Мюллера.

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