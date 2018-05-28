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Социологи сравнили рейтинг Путина и Трампа в Восточной Европе

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Политику президента России Владимира Путина в Словакии, Венгрии и Чехии одобряют больше, чем действия лидера США Дональда Трампа, свидетельствуют данные опроса (есть у «Известий»), проведенного международной исследовательской организацией «Глобсек».

Наибольшая разница в рейтинге заметна в Словакии (Путин — 41%, Трамп — 16%). Затем следует Чехия (32% и 27%) и Венгрия (33% и 30%). Поляки отдают предпочтение курсу американского лидера — 46% против 13%. Также в странах «Вышеградской четверки» Путин обошел в рейтинге канцлера ФРГ Ангелу Меркель и главу Франции Эммануэля Макрона.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Олег Неменский заявил «Известиям», что это связано с тем, что жители Центральной и Восточной Европы «не принимают современные неолиберальные ценности и относятся к ним негативно».

«Россия воспринимается как страна, которая придерживается консервативной политики и действует в интересах национального суверенитета. Поэтому фигура Путина симпатична для большой части населения в отдельных государствах ЕС», — отметил политолог.

Соцопрос проводился c февраля по март 2018 года путем индивидуальных интервью и онлайн-тестирования.

Подробнее — в материале «Известий»:

Впереди Трампа

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