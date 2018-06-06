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КПРФ выдвинет Кумина на выборы мэра Москвы

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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Коммунистическую партию России на выборах мэра Москвы представит бывший депутат Госдумы Вадим Кумин. С таким заявлением выступил секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

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В свою очередь, парламентарий Валерий Рашкин сообщил, что кандидатуру Кумина рассмотрят на конференции московского городского отделения партии. Он добавил, что экс-депутата рекомендовал руководящий орган партии, сообщает «РИА Новости».

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября. Кандидатам, желающим побороться за должность градоначальника, необходимо собрать до 3 июля 110 подписей муниципальных депутатов. Самовыдвиженцы должны также предоставить 36 081 подпись избирателей.

В выборах планируют принять участие действующий мэр Сергей Собянин, глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов, журналист Антон Красовский, православный бизнесмен Герман Стерлигов, лидер партии «Альянс Зеленых» Александр Закондырин, депутат Михаил Дегтярев (ЛДПР), председатель московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин, глава округа «Гагаринский» Елена Русакова и летчик-космонавт, Герой России Сергей Ревин («Зеленые»).

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