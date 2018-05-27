Собянин пояснил свое решение участвовать в выборах мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил свое решение снова участвовать в выборах градоначальника беспокойством и ответственностью за начатые им проекты. Соответствующее заявление опубликовано на личном сайте чиновника в воскресенье, 27 мая.

Собянин предположил, что у его возможного сменщика могут появиться иные приоритеты, а чтобы разобраться в хозяйстве мегаполиса, потребуется много времени.

«В результате многие начинания превратятся в «долгострой» или даже пойдут вспять. Все усилия и жертвы могут оказаться напрасными. Конечно, это пессимистический сценарий, но вероятный», — отметил мэр Москвы. Собянин добавил, что испытывает «огромную ответственность за то, что происходит, и за то, что будет происходить в ближайшие годы» в столице России.

26 мая мэр Москвы заявил, что намерен участвовать в выборах главы города, которые пройдут в сентябре 2018 года.