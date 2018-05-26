Собянин намерен баллотироваться на пост мэра Москвы на выборах в сентябре

Мэр Москвы Сергей Собянин намерен участвовать в выборах главы города, которые пройдут в сентябре 2018 года.

«Я хочу, чтобы мы вместе продолжили эту работу. Я решил выдвинуть свою кандидатуру в мэры Москвы!» — сказал он на праздновании дня рождения проекта «Активный гражданин» в субботу, 26 мая.

Он также выразил надежду на поддержку москвичей.

25 мая в ходе Петербургского международного экономического форума Собянин призвал правительство и глав регионов оказать содействие развитию крупных городов.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Кроме Собянина, в них собираются участвовать муниципальный депутат Илья Яшин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин и кандидат от КПРФ Вадим Кумин. Кроме того, о своем намерении участвовать в выборах заявил журналист Антон Красовский.