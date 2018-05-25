Собянин раскритиковал Силуанова за идею отобрать у Москвы часть доходов

Мэр Москвы Сергей Собянин не согласился с предложением забрать у столицы часть налога на прибыль для других регионов. Так он отреагировал на идею первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова.

«Отбирать и делить» — не так давно в нашей истории это было чуть ли не национальной идеей. Но с каждым разом в результате такой практики пирог для дележа становился всё меньше», — говорится в заявлении Собянина на его персональном сайте.

Мэр отметил, что бюджетная обеспеченность Москвы с учетом уровня зарплаты, количества населения и расходов на транспортную инфраструктуру не выше многих других регионов.

Ранее в рамках Петербургского международного экономического форума Силуанов озвучил идею, что часть доходов от налогов, которые платят крупные корпорации в бюджет Москвы, могли бы пойти на нужды регионов для выполнения майского указа президента.

Ранее Собянин призвал правительство и глав регионов оказать содействие развитию крупных городов.