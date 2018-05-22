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Собянин вдвое увеличил субсидию на установку шлагбаумов

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Столичные власти увеличили субсидию на установку шлагбаумов в столичных районах в два раза — с 50 до 100 тыс. рублей. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он напомнил, что субсидию в 50 тыс. рублей на установку шлагбаума в районах с платной парковкой начали выделять в 2015 году, и с тех пор жители 1340 дворов перекрыли въезд постороннего транспорта на свою территорию. Собянин добавил, что право получения субсидий решено распространить на все районы столицы.

«Пусть жители каждого двора сами решают, нужны им шлагбаумы или нет. Если решат, что нужны, город поможет с деньгами», — отметил мэр.

Он добавил, что субсидия будет выплачиваться авансом, а голосование жильцов о необходимости установки можно провести на сайте «Активный гражданин» в системе «Электронный дом». Градоначальник также подчеркнул, что окружные дирекции ЖКХ теперь обязаны оказывать помощь жителям в оформлении необходимых документов, пишет НСН.

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