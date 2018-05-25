Собянин призвал власти регионов содействовать развитию крупных городов

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал правительство и глав регионов оказать содействие развитию крупных городов. Об этом он заявил на Петербургском международном экономическом форуме.

«Я бы обратил внимание коллег и членов правительства на то, что мы должны оказывать содействие крупным городам», — приводит его комментарий Агентство городских новостей «Москва». При этом Собянин отметил, что власти регионов должно обеспечить комфортную среду обитания в крупных городах.

По мнению градоначальника, эти меры будут способствовать повышению производительности труда, а также развитию образования и здравоохранения. «И люди, может быть, при выборе места своей жизни, работы будут выбирать нашу страну и наши города», — отметил мэр.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая под девизом «Создавая экономику доверия». Мероприятие должны посетить около 15 тыс. гостей из более чем 140 стран мира. 19 апреля сообщалось, что заявочный комитет ЭКСПО-2025 планирует представить на ПМЭФ интерактивный стенд c концепцией Smart City («Умный город»).