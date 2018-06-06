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Космонавт Ревин будет баллотироваться на пост мэра Москвы

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Летчик-космонавт, герой России Сергей Ревин будет баллотироваться на пост мэра Москвы. Его кандидатуру выдвинула российская экологическая партия «Зеленые», сообщили в пресс-службе политического движения.

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На конференции городского отделения партии Ревин представил предвыборную программу. В частности, она включает научно-исследовательскую и образовательную программу по изучению природно-климатических, геофизических и антропогенных явлений, а также установку комплексов по лазерной сортировке мусора, пишет «РИА Новости».

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября. О своем решении баллотироваться на этот пост ранее заявил действующий глава российской столицы Сергей Собянин. Документы в Мосгоризбирком от партии «Справедливая Россия» подал также глава муниципального округа «Таганский» Илья Свиридов. Кроме того, в выборах намерены участвовать журналист, руководитель некоммерческой организации «СПИД. Центр» Антон Красовский и православный бизнесмен Герман Стерлигов.

Городское отделение партии «Альянс Зеленых» планирует выдвинуть своего лидера Александра Закондырина. В КПРФ в качестве возможного кандидата рассматривают экс-депутата Госдумы Вадима Кумина, а в ЛДПР — парламентария Михаила Дегтярева, который уже баллотировался на этот пост в 2013 году. Партия «Яблоко» рассмотрит две кандидатуры: председателя московского отделения Сергея Митрохина и главы муниципального округа «Гагаринский» Елены Русаковой. О желании участвовать в выборах мэра Москвы заявлял также экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, который планирует выдвигаться от «Гражданской инициативы».

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